Governo: Calenda, ‘primo anno dimostra che non eistono rivoluzioni sovraniste e populiste’

MeteoWeb

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Il primo anno di vita di questo governo dimostra, ancora una volta, che non esistono rivoluzioni possibili sovraniste, populiste o di altro genere. Evocarle è solo una tecnica di marketing per abbindolare cittadini arrabbiati. In Italia amiamo le rivoluzioni e detestiamo le riforme. Sappiamo che le prime non accadono ma danno sfogo alle nostre frustrazioni, mentre le seconde erodono rendite di posizione a favore di un interesse generale di cui però non ci fidiamo. Le rivoluzioni sono dunque innocue ma eccitanti; le riforme incisive ma noiose”. Così su X (ex Twitter) Carlo Calenda, segretario di Azione.