Governo: Colombo (Fdi), ‘da Conte sempre e solo demagogia, turismo strategico’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Il leader del Movimento 5 Stelle non perde l?occasione per fare demagogia sparando a zero accuse che non hanno alcun fondamento ma mirano solo a cercare di recuperare un consenso politico crollato ormai da tempo. Questa volta accusa il governo per la decisione di ampliare la pianta organica del ministero del Turismo, invitando poi la maggioranza a fare una smentita in merito. Non ci sono smentite da fare perché i nostri ministeri non sono ?poltronifici? ma posti in cui si lavora sodo. In particolare, il ministero del Turismo è per noi strategico per l?attuazione del programma per il quale gli elettori ci hanno ampiamente votato. Il turismo produce, da solo, il 13% del Pil della nostra Nazione. Il ministero è stato creato solo due anni fa ed è logico che debba essere potenziato se non si vuole continuare a tirare a campare come per decenni certa sinistra ha fatto, ma si vuole fare del turismo un asset strategico che proietti il nostro Paese verso il futuro”. Così la deputata di Fratelli d?Italia Beatriz Colombo, componente della commissione Attività produttive.