Governo: Fitto, ‘rivelazioni Sarkozy su Berlusconi? Quella fu brutta pagina’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – Le rivelazioni dell’ex presidente francese Sarkozy sulla richiesta a Silvio Berlusconi di dimettersi? “Sarò lapidario. Io ero ministro di quel governo, la considero una brutta pagina. Non penso che altri governi possano incidere o determinare la caduta di un governo sovrano eletto nel proprio paese. Non va bene. in europa bisogna esserci, rispettare tutti ma soprattutto farsi rispettare” .Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, intervenendo a uno degli appuntamenti de ‘Gli incontri del principe’.