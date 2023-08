Governo: Meloni, ‘nulla da dire a chi mi critica, io agisco per interessi Italia’

MeteoWeb

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Non c?è nulla che voglio dire a coloro che mi criticano, penso che sia un loro diritto. L’unico modo in cui mi piace rispondere è con i risultati. Quindi agisco, faccio ciò che ritengo giusto per la mia Nazione, per gli interessi della mia Nazione”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, postando uno stralcio dell’intervista rilasciata a Fox News durante la missione a Washington della scorsa settimana.