Governo: Napoli (Az), ‘per Meloni problema è legge di bilancio, non Vannacci’

MeteoWeb

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Petardi, tric-trac e palline scoppiettanti se ne vedranno ogni giorno da qui a ottobre. Tanto fumo e tanto rumore ma nessuna sostanza, solo nella speranza che tanta confusione sia utile alla presidente Meloni per schermare il vero problema che deve affrontare lei e che pagheranno gli italiani: come scrivere una legge di bilancio che si annuncia di lacrime amare. Come spiegare agli italiani che il governo preferisce dare 15 euro in più con il taglio del cuneo fiscale ma farti pagare ticket di 70-80 euro se devi fare un?ecografia in un ambulatorio privato perché alla Asl si aspettano mesi e il governo non ha soldi o non vuole finanziare l’Ssn”. Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

“Su questioni come il diritto alla salute e il diritto all?istruzione o a una culla in più nell?asilo nido – prosegue – le opposizioni dovrebbero premere sull?acceleratore con una comune linea di confronto. Il governo Meloni sta smantellando l’Ssn, ha tagliato i fondi alle regioni, lascia a se stessi i sindaci alle prese con un flusso di immigrati quale non si vedeva da molti anni”. “Il governo sta fallendo miseramente su quegli obiettivi che erano stati i cavalli di battaglia di Meloni e Salvini in campagna elettorale. Prendono per i fondelli gli italiani farneticando di un Piano Mattei per l?Africa, piano che, se mai vedrà la luce, sarà per il prossimo decennio, mentre non hanno uno straccio di strategia per fronteggiare i flussi migratori triplicati da un anno a questa parte. La comunicazione, ben fatta quanto si vuole, non può colmare il vuoto di idee e di strategia politica”, conclude Napoli.