Guerra Ucraina, attacco di droni marini nel porto russo di Novorossiysk

(Adnkronos) – Esplosioni sono state segnalate durante la notte vicino al porto russo di Novorossiysk, sul Mar Nero. Filmati condivisi sui social media sembrano mostrare forti esplosioni nel porto, che è un importante snodo per le esportazioni russe. Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver respinto un attacco ucraino alla sua base navale con due droni marini, individuati e distrutti dalle navi russe a guardia della base navale.

Il porto ha temporaneamente sospeso qualsiasi movimento di navi in seguito all’attacco, secondo il Caspian Pipeline Consortium che carica idrocarburi sulle petroliere nel porto. I droni marini sono piccoli natanti senza equipaggio che operano sopra o sotto la superficie dell’acqua.

Questa settimana le autorità russe hanno riferito di diversi tentativi di attacco nell’area del Mar Nero, dove gli attacchi sono aumentati da quando la Russia ha deciso di ritirarsi dall’accordo ucraino sull’esportazione di grano, accusando l’Ucraina di aver rinnegato la sua parte del piano.

Dopo la rottura dell’accordo, raggiunto per la prima volta nel luglio 2022, sia Kiev che Mosca hanno annunciato che tutte le navi che navigano nelle acque del Mar Nero saranno considerate trasporti militari.