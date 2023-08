Guerra Ucraina-Russia, Kiev in pressing per avere missili tedeschi Taurus

MeteoWeb

Milano, 13 ago. (Adnkronos/Dpa) – L’Ucraina continua a fare pressione sul governo tedesco affinché fornisca a Kiev i missili da crociera tedeschi Taurus per difendersi dalla Russia. L’Ucraina ne ha bisogno “per salvare altre vite di soldati e civili ucraini e per accelerare la liberazione dei suoi territori”, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba all’edizione domenicale del tabloid tedesco Bild. “La formula è semplice: una maggiore gittata dei missili significa una minore durata della guerra”.

Con quest’arma, l’Ucraina potrebbe “raggiungere le forze di occupazione russe sul territorio ucraino ben oltre la linea del fronte, interrompere la loro logistica e distruggere i centri di comando e i depositi di munizioni”.

In Germania, la pressione sul cancelliere Olaf Scholz sulla questione è recentemente aumentata. Politici dei partiti di governo e dell’opposizione hanno chiesto che alle forze armate ucraine venga fornito il sistema d’arma adatto a distruggere bunker e posti di comando protetti a distanze fino a 500 chilometri.