India: Deli protesta con Pechino per mappa con territori sotto suo controllo

Deli, 30 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il governo indiano ha rivolto alla Cina la sua “ferma protesta” per la pubblicazione di una mappa ufficiale che comprende i territori sotto il controllo indiano nello stato di Arunachal Pradesh e le aree contese. “Abbiamo presentato una forte protesta alla Cina attraverso i canali diplomatici sulla cosiddetta ‘mappa standard’ entro il 2023, che rivendica territori dall’India”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri indiano Arindam Bagchi, aggiungendo che “questo non fa altro che complicare la soluzione della questione dei confini”.

Successivamente il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha accusato Pechino di aver presentato ?affermazioni assurde?. “La Cina ha presentato una mappa con territori che non sono i suoi. È una vecchia consuetudine”, ha detto in dichiarazioni rilasciate al canale televisivo indiano Ndtv. “Presentare una mappa con parti dell’India non cambia nulla. Il nostro governo è molto chiaro su quale sia il nostro territorio. Fare affermazioni assurde non rende vostri i territori degli altri”, ha concluso Jaishankar.

Come riporta il quotidiano ‘China Daily’, Wu Wenzhong, responsabile della pianificazione presso il Ministero delle Risorse Naturali cinese, ha affermato lunedì che la mappa svolgerà un ruolo importante nella strutturazione dello sviluppo del Paese e ha sostenuto “di accelerare l’applicazione dei dati di informazione geografica, come mappe digitali, navigazione e posizionamento , per lo sviluppo dell’economia digitale”.