Islam: roghi Corano, Svezia aumenta controlli alle frontiere

Stoccolma, 1 ago. (Adnkronos/Dpa) – Il governo svedese aumenterà i controlli alle frontiere a seguito delle proteste causate dai roghi del Corano. La decisione, scrive l’agenzia di stampa svedese TT, dovrebbe essere presa giovedì prossimo ed è stata annunciata dal primo ministro Ulf Kristersson, che aveva già espresso grande preoccupazione per i roghi. Il governo teme che gli estremisti islamici possano utilizzarli come un’opportunità per attaccare la Svezia in patria e all’estero.

La Svezia sta affrontando il più difficile problema di sicurezza dalla Seconda Guerra Mondiale, ha detto il premier. Il ministro della Giustizia Gunnar Strömmer ha affermato che la polizia avrà poteri estesi per effettuare controlli su veicoli e persone fin da oggi. Allo stesso tempo, Kristersson ha detto che la polizia cercherà il modo di prevenire i roghi del Corano.