Italia-Usa: Casini, ‘consiglio ad ambasciatore Markell visita a Bologna’

MeteoWeb

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Caro ambasciatore, benvenuto in Italia! Il mio suggerimento è di visitare subito Bologna: i Portici e il Santuario di San Luca, le due Torri e Piazza Maggiore; c’è solo l’imbarazzo della scelta. E non dimentichi l’Alma Mater, l’università più antica del mondo. Se le serve una guida sono disponibile, anche a invitarla ad assaggiare i nostri proverbiali tortellini”. Così Pier Ferdinando Casini su Instagram risponde all’invito dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America su cosa consigliare di vedere in Italia all’ambasciatore designato, Jack Markell.