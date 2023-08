Iveco Group: riviste al rialzo prospettive 2023

MeteoWeb

Torino, 02 ago. – (Adnkronos) – Sulla base delle attuali prospettive del settore, dei solidi prezzi, del portafoglio ordini, e in assenza di segnali di livelli insoliti di cancellazione ordini, Iveco Group ha alzato le sue prospettive finanziarie preliminari per l?anno 2023. Nella relazione che accompagna i risultati del secondo trimestre dell?anno si legge Ebit adjusted consolidato in rialzo, tra 750 e 800 milioni di euro (prospettive finanziarie precedenti: tra 600 e 640 milioni di euro), ricavi netti delle Attività Industriali in rialzo, con un aumento dal 5% all?8% rispetto al 2022 (prospettive finanziarie precedenti in rialzo dal 3% al 5% rispetto al 2022) e Ebit adjusted delle Attività Industriali in rialzo, tra 650 e 700 milioni di euro (prospettive finanziarie precedenti: in rialzo tra 510 e 550 milioni di euro). Inoltre, Iveco Group stima spese generali, amministrative e di vendita delle Attività Industriali confermate a circa il 6% dei ricavi netti, liquidita? netta delle Attività Industriali a circa 2 miliardi di euro, incluso il riacquisto di azioni e le transazioni straordinarie già comunicate (prospettive finanziarie precedenti: a circa 2,0 miliardi di euro, escluso il riacquisto di azioni, ma incluse le transazioni straordinarie già comunicate) e investimenti delle Attività Industriali confermati in crescita del 15% circa rispetto al 2022.