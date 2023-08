Jacobs in semifinale 100 metri ai Mondiali di atletica leggera

MeteoWeb

(Adnkronos) – Marcell Jacobs a fatica in semifinale nei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. L’azzurro, campione olimpico in carica, è terzo nella sua batteria con il tempo di 10”15: il piazzamento vale il passaggio del turno. Eliminato invece Samuele Ceccarelli (10”26), che nella sua batteria rimane in corsa per 50 metri prima di perdere nettamente terreno. Domani le semifinali e la finale.

“Era importante essere qui, era importante tornare a gareggiare dopo tutti questi mesi. Nei 100 metri non si può improvvisare, non si può pensare di correre in 9″80 dopo 2 mesi senza gare”, dice Jacobs a RaiSport. “La partenza è stata la peggiore della mia vita, ho dovuto recuperare. La seconda parte non mi è dispiciuta. Oggi ho fatto uno step, domani ce n’è un altro, speriamo siano 2 gare. Devo tirare fuori tutte le energie, anche quelle sotto le unghie dei piedi”, aggiunge.

“Conosco bene i miei avversari, so quale sia il loro valore. Nei 100 metri non si può sbagliare nulla, bisogna fare tutto alla perfezione. Domani voglio dare tutto quello che ho. Spero, l?anno prossimo, di potermi allenare con costanza senza infortuni e poi gareggiare con la miglior forma possibile. Così potrò davvero divertirmi”, conclude.