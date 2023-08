La popolazione degli aborigeni delle Canarie proveniva dal Nord Africa

MeteoWeb

La popolazione indigena delle Isole delle Canarie che colonizzò l’arcipelago intorno al III secolo, fornisce sia una finestra sul passato del Nord Africa sia un modello unico per esplorare gli effetti dell’insularità. Un interessante studio pubblicato sulla rivista Nature prende in esame i dati genomici di 40 individui delle sette isole, datati tra il III-XVI secolo. Insieme ai componenti già presenti nelle

popolazioni neolitiche marocchine, i nativi delle Canarie derivano dai fenomeni di espansione nell’età del bronzo in Eurasia e le migrazioni trans-sahariane.

La mancanza del flusso genico tra le isole e la popolazione con dimensioni costanti o in diminuzione suggerisce che le popolazioni sono state isolate nel passato. Mentre alcune popolazioni insulari hanno mantenuto una diversità genetica relativamente elevata, con l’unico collo di bottiglia rilevato in coincidenza con il periodo della colonizzazione, le altre isole con meno risorse mostrano gli effetti dell’insularità e dell’isolamento. Infine, la coerente differenziazione genetica tra le isole orientali e quelle occidentali punta ad un più complesso processo di colonizzazione di quanto si ritenesse in passato.

Le origini delle popolazioni indigene delle Canarie

Il Nord Africa ha una situazione geografica unica che ha favorito

la diffusione demica tra i continenti. La penisola del Sinai è una terra-ponte che sostiene le rotte migratorie tra il continente africano

e l’Eurasia. A nord, il Mar Mediterraneo è stato il centro del commercio culturale ed economico che ha plasmato la storia delle

popolazioni umane circostanti. A causa dell’effetto del caldo e del

clima umido sui resti umani, il DNA antico (Adna) dall’Africa Settentrionale è sicuramente sottosviluppata; finora è stata segnalata la presenza di solo tre popolazioni preistoriche nel periodo che intercorre tra il Paleolitico superiore e il Neolitico superiore nella regione del Nord Africa occidentale.

L’attuale pool genomico del Nord Africa è stato plasmato dalla genetica dall’Africa sub-sahariana, dall’Europa, dal Medio Oriente e

dal Caucaso in una popolazione ancestrale autoctona. Questa componente autoctona discende da una popolazione legata alla popolazione del Paleolitico superiore del Taforalt (l’attuale Marocco), che risale a circa 15.000 anni fa. La loro ascendenza genomica è coerente con una sostanziale origine eurasiatica.

La migrazione della popolazione in Africa dall’Eurasia

Questo suggerisce la migrazione delle popolazioni nel Paleolitico in Africa dall’Eurasia come detto sopra. I genomi neolitici iniziali successivi (che risalgono a 7000 anni fa) erano geneticamente simili alla popolazione di Taforalt. Questo dato mostra che le prime fasi della Rivoluzione neolitica in Nord Africa sono stati guidate dall’acquisizione di tecniche di coltivazione da parte della popolazione locale e non da parte di una popolazione che era sopraggiunta in queste aree.

Tuttavia, la fase successiva del Neolitico è stata caratterizzata

dal movimento migratorio delle persone, come dimostrano i genomi del tardo neolitico (5000 anni fa) che mostrano una certa commistione tra le popolazioni locali e primi agricoltori europei. Dal VII secolo a.C., le invasioni islamiche dalla penisola araba hanno cambiato il background culturale e genetico della maggior parte delle popolazioni locali, rendendo difficile districare la storia genomica della regione

dal tardo neolitico in poi.

I risultati del metodo di datazione al radiocarbonio

L’attuale metodo di datazione al radiocarbonio suggerisce che le Canarie sono state popolati tra il II e il V secolo a.C. Le prove archeologiche indicano che i collegamenti successivi tra il isole e la costa africana erano molto limitate, e che le isole sono rimaste praticamente isolate fino al contatto con i marittimi europei

e gli esploratori nel XIV secolo che hanno conquistato l’arcipelago nel XV secolo e si sono in epoca successiva mescolati con gli indigeni sopravvissuti.

I dati genetici precedenti indicavano chiaramente che l’origine della popolazione indigena delle Canarie sia il Nord Africa, tramite i marcatori uniparentali e i dati genomici. Le differenze spaziali sono state osservate nelle popolazioni delle isole sia per quanto riguarda la diversità sia per quanto riguarda la composizione del DNA mitocondriale (mtDNA), con le isole con più risorse naturali e con una maggiore diversità genetica.

Data l’enorme diversità biogeografica che caratterizza l’arcipelago, i primi coloni sono stati spinti a sviluppare diverse strategie di vita che hanno portato a diversi processi adattivi in termini di complessità sociale, pratiche di sussistenza e sviluppo demografico, rendendo l’insediamento delle Canarie un intrigante processo di colonizzazione umana. In questo senso, le Isole delle Canarie possono anche essere utilizzati come laboratori unici per studiare i processi demografici complessi per la loro storia genetica, tra cui la colonizzazione, l’isolamento o la commistione con le altre popolazioni.