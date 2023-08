Lombardia: Anas, ‘aggiudicati lavori di costruzione bretella Gallarate

MeteoWeb

Milano, 11 ago. (Adnkronos) – Anas, società del polo infrastrutture del gruppo Fs Italiane, ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese Rizzani De Eccher – Manelli Impresa – Sacaim i lavori di costruzione della cosiddetta ‘bretella di Gallarate’, dallo svincolo di intersezione con la 336 (km 6,500) allo svincolo dell?Autostrada A8 (km 8,844). L?esito di gara è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale.

L?intervento, per un importo complessivo pari a 161,5 milioni di euro, costituisce il secondo stralcio funzionale del più ampio lavoro di costruzione del nuovo asse tra Samarate e il confine con la provincia di Novara che connetterà l’aeroporto di Malpensa agli svincoli dell?autostrada A8 e della Pedemontana lombarda A36, con indubbi vantaggi in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e di miglioramento della sicurezza per la circolazione.

L’asse principale della bretella di Gallarate si sviluppa per 2,3 chilometri a partire dallo svincolo esistente della statale 336, prosegue verso est fino allo svincolo tra la A8 e la A36 interessando i comuni di Gallarate, Busto Arsizio e Cassano Magnago, in provincia di Varese. Nell?intervento sono previsti 3 svincoli a livelli sfalsati: il primo di collegamento con la statale 336 nel comune di Gallarate, il secondo in corrispondenza del terminal intermodale Hupac e l’ultimo, a fine tracciato, di connessione con lo svincolo A8/A36 nel comune di Cassano Magnago. Il tracciato stradale sarà caratterizzato da tratti in viadotto per una lunghezza di circa 1 chilometro, in trincea per 400 metri, in galleria per 82 metri e in rilevato per la parte restante. La sezione stradale da realizzare corrisponde alla categoria “B” composta da due carreggiate, ciascuna con due corsie per senso di marcia, per una larghezza della piattaforma stradale pari a 22 metri. Per l?esecuzione dell’intervento è previsto il tempo di 1182 giorni a partire dalla data di consegna dei lavori, in via di definizione.