Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Della libertà non portava solo il nome, ma ne fece un tratto distintivo di una vita. Una libertà che faceva paura. E per questo lo uccisero. Perché la mafia è l?opposto della libertà. Dopo 32 anni, ricordiamo il sacrificio di Libero Grassi. E operiamo per onorarlo ogni giorno”. Lo scrive su Twitter il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato.