Mafia: Russo (Fdi), ‘sacrificio Grassi non sia vano, impegno di tutti’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – ?In questa giornata di commemorazione, ci riuniamo per onorare la memoria di Libero Grassi, un uomo di coraggio che ha sfidato il potere oscuro della mafia e ha pagato il prezzo più alto per la sua integrità. La sua vita è un monito costante sull’importanza di rimanere fermi nei nostri valori e di non piegarsi alla criminalità organizzata”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d?Italia e componente della commissione Antimafia Raoul Russo.

“Il coraggio di Libero Grassi ci ricorda che lo Stato di legalità è fondamentale per la nostra società. Le istituzioni devono lavorare costantemente per garantire che la giustizia prevalga su ogni forma di intimidazione e di criminalità. Dobbiamo essere uniti nel nostro impegno a debellare tutte le mafie, affrontando il loro potere con una determinazione inarrestabile. La lotta contro le mafie è una sfida che richiede la partecipazione di tutti: cittadini, forze dell’ordine, magistratura e politica. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo assicurare che il sacrificio di uomini come Libero Grassi non sia stato vano e che il nostro Paese possa prosperare in un clima di giustizia, legalità e libertà?.