Maltempo: Buonguerrieri (Fdi), ‘fondi ci sono, è Emilia Romagna a non aver inviato documenti’

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Le risorse ci sono, anche per le imprese agricole danneggiate dall’alluvione, ma la Regione Emilia-Romagna deve ancora completare l’invio dei documenti: serve una puntuale delimitazione delle aree, anche attraverso geodati, quindi Vaccari farebbe bene a indirizzare le sue osservazioni al compagno di partito Bonaccini. Se è incompetente e non conosce queste procedure ha sempre l’opzione di chiudere la bocca, invece che diffondere mistificazioni dei fatti”. Così Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, replica al capogruppo del Pd in Commissione Agricoltura, Stefano Vaccari.

“La gestione delle risorse è demandata al Fondo Agricat e le richieste di indennizzo devono essere inviate entro il 31 agosto ? conclude Buonguerrieri -. L’erogazione ci sarà dopo questo passaggio ed è davvero singolare che Vaccari non lo sappia: la sinistra continua a strumentalizzare la tragedia e a diffondere bugie”.