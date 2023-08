Maltempo: in Lombardia prosegue allerta gialla per rischio temporali

MeteoWeb

Milano, 17 ago. (Adnkronos) – Prosegue l’allerta gialla (rischio ordinario) per possibili temporali emanata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 agosto, dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia. L’instabilità meteo proseguirà infatti per tutta la giornata di oggi fino alle prime ore di domani mattina, venerdì 18 agosto.

Il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.