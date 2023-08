Maltempo: Mazzetti (Fi), ‘avanti su ripristino e messa in sicurezza, potenziare monitoraggio’

MeteoWeb

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Il governo è al lavoro, con tenacia, continuità e programmazione, per far tornare i territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche alla normalità, il prima possibile, dopo danni di tale entità provocati da qualcosa che è riduttivo chiamare maltempo”. Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente della commissione Ambiente.

“C?è una prima fase di ripristino, che stiamo completando: ripristinare le infrastrutture e i collegamenti, sia strade sia ferrovie, come ho toccato con mano visitando le zone alluvionate dell?Alto Mugello, è fondamentale, visto che molti di questi territori sono già di per sé a rischio isolamento – prosegue -. Deve seguire poi una seconda fase di messa in sicurezza dei territori contro rischio idraulico e idrogeologico. È ciò che più è mancato negli anni e si sono viste le conseguenze. Il cambiamento, che è irreversibile, si contrasta solo e soltanto con le infrastrutture: qui si vedono la mano e l?intelligenza dell?uomo”. “L?opera di mappatura dei territori che ha avviato il generale Figliuolo è propedeutica a ogni intervento infrastrutturale ma servirà anche una ricognizione seria e approfondita sugli immobili danneggiati, per i quali anche le assicurazioni dovranno sbloccare i risarcimenti”, sottolinea ancora Mazzetti.

“Di fronte a cambiamenti così improvvisi e rovinosi sarà determinante una fotografia il più possibile dettagliata del nuovo assetto. Dobbiamo, per questo, anche potenziare il monitoraggio. Nel frattempo, è stato fatto il massimo per alleggerire imprese e cittadini da oneri e tributi; ricordo su tutti, grazie alla concretezza del ministro degli Esteri Tajani, il fondo straordinario di tre milioni da parte di Ice per le imprese. Infine, senza giustizialismo forcaiolo o caccia al colpevole, è bene appurare se ci sono responsabilità. Non è facile e non è immediato fare tutto questo ma c?è la volontà politica di farlo”, conclude l?esponente del partito di Berlusconi.