Maltempo: Ruotolo (Pd), ‘governo allo sbando, da Figliuolo ancora nessuna data per ristori’

MeteoWeb

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Avrete sulla coscienza la gestione del dopo alluvione in Emilia Romagna. Ricorderemo il commissario Figliuolo, a fine agosto, tre mesi dopo la crisi climatica, dire sui tempi per i ristori dell’alluvione: ‘Io una data non ce l’ho, non sono in grado di darla’. Per un mero calcolo ideologico non avete voluto seguire la strada più semplice sulla guida del post alluvione ed è ancora più grave il fatto che non avete messo nel piatto un euro per le famiglie e le imprese colpite dall?alluvione. Il governo è allo sbando e a pagarne le conseguenze sono le popolazioni emiliane e romagnole”. Lo scrive in una nota Sandro Ruotolo, della segreteria Pd.