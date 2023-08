Maltempo: Zampa (Pd), ‘da Figliuolo inaccettabile vaghezza su tempi ristori’

MeteoWeb

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Abbiamo ascoltato oggi le parole del commissario Figliuolo in conferenza stampa. Abbiamo grande fiducia nel suo impegno e nel suo lavoro e ci troverà sempre disponibili, come ha sottolineato anche il presidente Bonaccini, a dare il massimo contributo e il più grande aiuto nell?opera di ricostruzione. Ma non è più possibile non avere certezza sui tempi dei ristori. Serve rispetto per famiglie e imprese che da mesi aspettano di sapere cosa succederà e in che tempi. Non è accettabile sentire il commissario Figliuolo affermare che non sa dare una data perché devono essere ancora messe a punto piattaforme, procedure e norme semplificate. Il governo deve dare risposte certe ai cittadini emiliano-romagnoli”. Così la senatrice bolognese del Pd Sandra Zampa.