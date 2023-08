Manovra: Crosetto, ‘Patto Stabilità spada di Damocle sui conti’

MeteoWeb

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “La spada di Damocle è il ritorno alle regole originarie del Patto di stabilità: è impossibile portare i bilanci degli Stati al rispetto dei parametri ordinari”. Lo ha rimarcato il ministro della Difesa Guido Crosetto in una lunga intervista a Repubblica, sottolineando come serva “un approccio da statisti, non da miopi”. “In una fase di crisi economica e industriale – le parole di Crosetto – ritengo impossibile portare i bilanci degli Stati al rispetto dei parametri ordinari. Bisogna cambiare la natura della discussione: il mondo è cambiato”.

Secondo il ministro, “il tema non è il valore del deficit da rispettare, ma il futuro dell’Europa. Sono in corso enormi cambiamenti: la transizione ecologica, la carenza di materie prime e l’avanzamento dei Brics impongono la ridefinizione dei parametri del Patto di stabilità dal puro ragionamento tecnico. Serve una visione di politica macroeconomica che guardi almeno ai prossimi 10-15 anni”. Crosetto vede la possibilità di una collaborazione per riformare le regole di bilancio Ue con altri paesi. “Il tema interessa anche loro. Se riusciamo a mettere insieme più Paesi, possiamo definire una linea più forte e sperare che diventi quella di tutta l’Europa. Ma per arrivare a 27 Paesi bisogna iniziare da uno, poi arrivare a due, tre e così via”.