Manovra: Squeri, ‘priorità Fi chiare, ci sarà condivisione nella coalizione’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “La cautela del ministro Giorgetti rispetto alla prossima manovra è doverosa, e sarà fondamentale capire anche l?esito del confronto con l?Europa su regole rilevanti ai fini del percorso della legge di bilancio. Penso in primis al Patto di stabilità. Ci auguriamo che da parte dell?Ue ci sia quella flessibilità necessaria a fare in modo che il percorso stretto che abbiamo davanti non diventi soffocante”. Così a Sky Tg24 Economia il deputato di Forza Italia Luca Squeri che poi ha proseguito: “È evidente che nella manovra non tutto si potrà fare. Noi di Forza Italia abbiamo alcune priorità, a cominciare dalle pensioni minime e dal taglio del cuneo fiscale, obiettivi che porteremo avanti nell?arco della legislatura. Certamente ci sarà una condivisione all?interno coalizione per far sì che le richieste di tutti corrispondano alle risorse disponibili”.