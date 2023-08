Mazzone: De Priamo (Fdi), ‘scompare protagonista di calcio che non c’è più’

MeteoWeb

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Con Carletto Mazzone scompare uno dei protagonisti di un calcio che non c?è più, fatto di sacrificio e di autenticità. Un simbolo di romanità popolare, e un ottimo allenatore capace in particolare di avere una dedica speciale nello stadio di Ascoli, ancora in vita, per l?amore di una intera città verso l?allenatore e ancor più verso l?uomo che nella sua lunga carriera ha ricevuto ovunque attestati di stima e di affetto”. Lo scrive in una nota Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d’Italia.