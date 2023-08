Mazzone: Lazio Club Montecitorio, ‘profonda tristezza, addio a romanista che ci fece vincere scudetto’

MeteoWeb

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa di Carlo Mazzone. Personaggio unico nel mondo del calcio, ha rappresentato nello sport la romanità più pura e genuina. Ci piace ricordare quando scherzava sul fatto che ci fosse voluto un romanista come lui per far vincere alla Lazio lo scudetto nel 2000, grazie al suo Perugia che sconfisse la Juventus sotto il famoso diluvio. Anche per questo sarà sempre ricordato con piacere da ogni laziale”. Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d?Italia e presidente del Lazio Club Montecitorio.