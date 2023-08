Migranti: Battilocchio (Fi), ‘lavoriamo con Ue su piano Marshall per Africa’

MeteoWeb

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Sul tema immigrazione è necessaria una risposta strategica. Il governo si è impegnato adottando provvedimenti e avviando interazioni diplomatiche con i paesi del Nord Africa e il tema è entrato nell?agenda di Bruxelles dopo che l?Italia lo chiedeva da anni. Ora è tempo di accelerare e passare a fatti concreti perché non possiamo portare avanti la gestione dei flussi migratori con una logica di emergenza, ma è necessaria una risposta che veda gli stati dell?Ue condividere responsabilità, solidarietà e oneri”. Così Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito, a SkyTg24 in collegamento da Lampedusa.

“Le tragedie in mare non cessano e gli stati di confine come il nostro hanno la responsabilità nella gestione dei flussi, questo non va bene perché il tema deve essere condiviso e l?Ue deve dare prova di compattezza ed efficacia nelle risposte, così come accaduto in occasione della gestione dei profughi che scappavano dalla guerra in Ucraina”, spiega l’esponente azzurro. “Per l?Africa ci deve essere lo stesso modus operandi. Forza Italia ha una sua posizione consolidata e la maggioranza ha dimostrato grande compattezza sul tema, adesso ? conclude Battilocchio – si deve passare ai fatti e farlo in fretta in maniera strutturale, anche sul piano Marshall per l?Africa che rappresenta una risposta che consente ai Paesi di origine di avviare dei percorsi di crescita in sinergia con Bruxelles e difendendo spazi geopoliticamente strategici che altrimenti verrebbero insidiati da altri player internazionali”.