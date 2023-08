Migranti: Mahmoud (Pd), ‘strage Lampedusa è fallimento del Memorandum con Tunisia’

MeteoWeb

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “A meno di un mese dal Memorandum sottoscritto tra Ue e Tunisia assistiamo all’ennesimo tragico naufragio in cui, nella scorsa notte, secondo quanto appreso dal racconto dei quattro sopravvissuti, hanno perso la vita 41 persone in fuga da Sfax (Tunisia). La presidente Meloni lo aveva definito ‘un importante e grande lavoro diplomatico’, dichiarato da lei stessa come modello in grado di ‘disciplinare flussi e migrazioni’ dalla Tunisia. Sarebbe dovuto diventare un modello per tutte le relazioni tra l’Ue e i Paesi del Nord Africa, invece assistiamo ancora oggi, purtroppo, all’ennesimo naufragio. Se vogliamo tendere davvero la mano alla gioventù tunisina serve formulare regolari percorsi di accessibilità in Europa: un giovane deve potersi rivolgere alle ambasciate europee e richiedere visto d’ingresso per studio o per lavoro e non deve trovarsi ad appendere la propria vita a un’esile ancóra di salvataggio su un barchino. Occorrono corridoi umanitari e una Mare Nostrum europea”. A scriverlo, in una nota, è Marwa Mahmoud, componente della segreteria nazionale del Partito democratico.