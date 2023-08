Migranti: marina marocchina salva 190 persone nell’Atlantico

MeteoWeb

Rabat, 22 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – La marina marocchina ha tratto in salvo 190 migranti di provenienza subsahariana nelle acque dell’Oceano Atlantico. Lo hanno riferito fonti militari, aggiungendo che le persone sono state trasferite sulla terra ferma e sono in buona salute.

I migranti, tra cui undici donne, viaggiavano su diverse imbarcazioni dislocate tra le località di Tan Tan e Dakhla, quest’ultima già situata nel territorio del Sahara Occidentale. Le persone soccorse sono state messe a disposizione della Gendarmeria per le procedure amministrative, secondo l’agenzia MAP.

L?Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) stima che almeno 140 persone abbiano perso la vita quest?anno sulla rotta che collega l?Africa occidentale alle Isole Canarie, anche se la cifra reale sarebbe più alta. Dal 2014, in quest?area sono morti più di 700 migranti e rifugiati.