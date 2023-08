Migranti: ong, ‘a centinaia uccisi da guardie saudite lungo frontiera Yemen’

MeteoWeb

Riad, 21 ago. (Adnkronos) – Un nuovo rapporto di Human Rights Watch (Hrw) accusa le guardie di frontiera saudite dell’uccisione di centinaia di migranti provenienti dallo Yemen. Molti di essi sono etiopi che attraversano lo Yemen devastato dalla guerra per raggiungere l’Arabia Saudita. I migranti hanno detto alla Bbc di avere arti recisi da colpi di arma da fuoco e di aver visto corpi lasciati sui sentieri. L’Arabia Saudita ha respinto le accuse di uccisioni sistematiche.

Il rapporto dell’ong, intitolato They Fired On Us Like Rain, contiene testimonianze dirette di migranti che affermano di essere stati colpiti e talvolta presi di mira con armi esplosive dalla polizia e dai soldati sauditi sul confine settentrionale dello Yemen con l’Arabia Saudita. Migranti contattati separatamente dalla Bbc hanno parlato di terrificanti traversate notturne durante le quali grandi gruppi di etiopi, tra cui molte donne e bambini, sono stati presi di mira mentre tentavano di attraversare il confine in cerca di lavoro nel regno ricco di petrolio.