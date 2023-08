Montagna: scivola su greto torrente Varrone e si ferisce, salvata da soccorso alpino

MeteoWeb

Milano, 19 ago. (Adnkronos) – E’ scivolata sul greto del torrente Varrone in località Lavinol, riportando alcuni traumi. Così ha lanciato una richiesta di aiuto e i tecnici della stazione di Valsassina – Valvarrone del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico si sono attivati. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi a Premana, in provincia di Lecco.

Le squadre territoriali del Cnsas, tra cui un medico, sono state allertate alle 16.45. Sul posto è arrivato l?elisoccorso di Como dell’Areu 118, oltre ai vigili del fuoco.

La donna è stata valutata dal punto di vista sanitario, messa in sicurezza e poi trasportata in ospedale.