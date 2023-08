Morto Robbie Robertson, storico leader di The Band aveva 80 anni

MeteoWeb

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – E’ morto a 80 anni Robbie Robertson, uno dei più grandi cantautori e musicisti della storia del rock. Leader dei ‘The Band’, il gruppo che a lungo accompagnò Bob Dylan, Robertson nonostante fosse canadese di nascita assorbì a pieno tutta la cultura americana. Dal supporto a Bob Dylan al successo come gruppo autonomo, The Band ha influenzato profondamente la musica popolare statunitense negli anni ’60 e ’70. The Band suonò al festival di Woodstock del 1969 e fu talmente conosciuta da apparire sulla copertina del Time.

Nel 1976 Robertson decise uno stop dei concerti del gruppo e organizzò un ultimo saluto, con un raduno di star a San Francisco. A salire sul palco, celebrità del calibro di Dylan, Van Morrison, Neil Young, Muddy Waters e tanti altri. Il concerto venne filmato da Martin Scorsese che ne fece un celebre documentario uscito nel 1978: The Last Waltz. E proprio con Scorsese la collaborazione continuò. Robertson infatti ha lavorato alle colonne sonore di diversi film del regista, tra cui ”The Departed” e “The Irishman”.