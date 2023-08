MeteoWeb

Mosca, 9 ago. (Adnkronos) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha parlato al telefono con il Presidente del Niger deposto Mohamed Bazoum a cui ha espresso “il continuo sforzo degli Usa per trovare una soluzione pacifica della crisi costituzionale in corso”. Gli Usa, ha aggiunto Blinken in un tweet, ribadiscono la richiesta per il rilascio immediato di Bazoum e della sua famiglia.