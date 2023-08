Rai: Pluralismo e libertà, ‘Usigrai risponda alle richieste di deputati della Vigilanza’

MeteoWeb

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Bisogna smettere di fare politica attraverso organi che, soprattutto nel caso del sindacato dei giornalisti, dovrebbero rappresentare tutti i giornalisti iscritti. Nel caso specifico l?Usigrai risponda alle richieste arrivate da alcuni deputati della commissione di Vigilanza Rai. Ne vale l?onorabilità di tutta la categoria dei giornalisti Rai”. E? quanto affermano in una nota i membri della componente sindacale di Pluralismo e Libertà (presente in Fnsi e in Usigrai), in riferimento alle richieste arrivate in queste ultime ore da alcuni componenti della commissione di Vigilanza Rai.

“Ogni volta che qualcuno pone delle legittime domande per fare chiarezza su questioni legate al mondo sindacale dei giornalisti, come nel caso degli ammanchi nei conti Usigrai – proseguono – ecco che si ricorre alla bandiera dell?antifascismo. Eppure, si tratta di rispondere proprio in coerenza con l?articolo 21 della Costituzione italiana”. “Se ci sono responsabilità di gestione in un?associazione sindacale, usata più per fare opposizione al governo che per rispondere ai problemi di tanti colleghi, perché non aiutare a fare chiarezza e a chiudere definitivamente la questione? Tutti noi siamo uniti nella battaglia per garantire ai cittadini italiani il diritto a essere informati, sempre nell?ottica del pluralismo, dando a tutti libertà di parola e di espressione, senza censure, come invece purtroppo è avvenuto in passato”, concludono da Pluralismo e Libertà.