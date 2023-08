Rdc: Calderoli, ‘minacce a Meloni arrivano da chi vuole fermare cambiamento’

MeteoWeb

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Rivolgo tutta la mia solidarietà e vicinanza, politica e umana, alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le vili minacce subite sui social in relazione alla sua visita nell?area problematica di Caivano. Una visita importante, per dare una risposta a quei tanti cittadini che hanno accusato lo Stato di non esserci in quella realtà territoriale: non saranno queste minacce, che inquietano e preoccupano, a fermare la visita a Caivano e il lavoro del presidente Meloni. Ma queste minacce devono far riflettere su chi vorrebbe mantenere lo status quo, perché ne trae un vantaggio, e minaccia chi sta lavorando per cambiare le cose”. Lo afferma Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e senatore della Lega.