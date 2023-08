Rdc: Siracusano (Fi), ‘solidarietà a Meloni, governo vada avanti con riforme’

MeteoWeb

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “È assurdo che un presidente del Consiglio venga minacciato di morte perché dopo aver vinto legittimamente le elezioni lavora per attuare il programma per il quale gli italiani l?hanno voluto a Palazzo Chigi. Esprimo sincera solidarietà al premier Giorgia Meloni, vittima di indecenti e inaccettabili attacchi sui social. Il governo vada avanti con coraggio e determinazione con le riforme che servono al Paese. Certamente non ci faremo intimidire da qualche squallido leone da tastiera”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.