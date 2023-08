Massime ancora in crescita sulla Marmolada: nuovo record di caldo con +14°C

MeteoWeb

Altra giornata di caldo record sulla Marmolada. Dopo i +13,3°C di ieri, oggi, intorno alle 17.30, il termometro ha toccato i +14°C ai 3.343 metri di altitudine di Punta Penia, dove è piazzata la strumentazione meteo della piattaforma “Marmoladameteo.it”. Tali valori sono dovuti agli effetti dell’ondata di caldo determinata da una risalita dell’anticiclone subtropicale, che tuttavia ha i suoi massimi sull’Europa occidentale. Tra domani e martedì 22 agosto, lo zero termico potrebbe salire ad oltre 5000 metri al Nord Italia.

