Resistenza: Paita (Iv), ‘addio a Ferrarini, testimone brigata Muccini’

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Oggi ci ha lasciati Carlino Ferrarini, protagonista della Resistenza ligure”. Lo dichiara Raffaella Paita, senatrice di Azione-Italia viva. “Ferrarini era conosciuto come Crispino – prosegue la coordinatrice nazionale del partito di Matteo Renzi -, un nome di battaglia ispirato al suo mestiere di calzolaio. Il desiderio di giustizia, democrazia e libertà lo spinse a unirsi alla brigata Ugo Muccini e a diventarne un fondamentale testimone. Attraverso le sue poesie e i suoi racconti, è infatti riuscito a tenere viva la memoria della lotta di liberazione e insegnare, a chi è nato dopo la guerra, quanto grandi fossero i suoi valori e il suo senso di giustizia”. “Ciao Crispino non ti dimenticheremo. Continueremo anzi, come dicevi, tu a lavorare per la pace, la democrazia e la libertà. Un grande abbraccio a Nicla e a tutta la sua famiglia”, conclude.