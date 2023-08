Rovereto: Gasparri, ‘Del Tedesco smentisca o via da magistratura’

MeteoWeb

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “È sconcertante l?intervista che la procuratrice della Repubblica di Rovereto, Viviana Del Tedesco, ha rilasciato al quotidiano ?La Verità?. Questo magistrato espone tesi minimaliste sulla vicenda che ha visto protagonista Nweke Chukwuka, il nigeriano che, con svariati precedenti, ha ucciso a pugni una signora in un parco della città trentina. Del Tedesco minimizza sui precedenti di questa persona e su tutta la vicenda che lo ha visto tragicamente protagonista e afferma letteralmente che il possesso di quantità significative di droga non ha nessuna rilevanza. ?Che poi la droga – dice infatti nell?intervista la magistrata – quella roba lì, bisogna vedere… è vero, non è vero… arrestato in flagranza con 56 dosi la responsabilità…bisogna vedere?se si va in Olanda non è nemmeno considerato reato (ride, ndr) io non so… dai manager ai bancari, tutti…? Questa persona, che rilascia queste dichiarazioni contro la verità, la logica e la legge, va cacciata oggi stesso dalla magistratura”. Lo dice in una nota Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di Palazzo Madama.

“Ho presentato un’interrogazione urgente al ministro Nordio perché nell’ambito delle sue competenze agisca con urgenza e segnalo il caso ai vertici del Csm, di cui rispetto l’autonomia, ma che devono agire con urgenza se queste parole non saranno prontamente smentite”, continua l’esponente azzurro che poi conclude: “Se fossero vere questa persona deve essere allontanata subito dalla magistratura, che dopo tante pagine di disonore aggiunge questo capitolo di assoluta vergogna. O smentita assoluta o, in caso di conferma, espulsione immediata. Siamo di fronte a un’offesa ai vivi e ai morti. Oltretutto siamo di fronte a casi di incompetenza assoluta che non possono rimanere privi di reazioni”.