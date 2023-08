Rugby: Fir, ‘Andy Vilk lascia il ruolo consulente della Nazionale a 7’

MeteoWeb

Roma, 14 ago. – (Adnkronos) – Andy Vilk lascia il ruolo di consulente tecnico della Nazionale italiana di rugby a 7. A dare l’annuncio la Fir con una nota sul proprio sito ufficiale. “La Federazione Italiana Rugby annuncia che Andy Vilk lascerà il proprio ruolo di consulente tecnico dell?Italia 7s maschile per impegnarsi in una nuova sfida internazionale come capo allenatore. Andy ha ricoperto il ruolo di Capo Allenatore dell?Italia 7s maschile per otto anni, guidando gli Azzurri dal 2014 al 2022 e continuando a lavorare come consulente durante il mandato di Matteo Mazzantini. La FIR desidera ringraziare Andy per il suo impareggiabile impegno nella crescita del rugby 7s italiano e gli augura i migliori successi per il prosieguo della carriera”.