Russia: Zakharova, ‘Mosca adempie ai suoi obblighi su esportazione beni’

Mosca, 22 ago (Adnkronos) – La Russia continua ad adempiere in modo responsabile e coscienzioso ai propri obblighi derivanti dai contratti internazionali sull’esportazione di beni complessi agroindustriali, fertilizzanti e vettori energetici. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

“Il nostro Paese continua ad adempiere in modo responsabile e coscienzioso ai propri obblighi derivanti dai contratti internazionali in termini di esportazioni di beni complessi agroindustriali, fertilizzanti, vettori energetici e altri prodotti critici. Siamo ben consapevoli di quanto ciò sia importante per lo sviluppo socioeconomico di gli stati dell’Asia, dell’Africa, dell’America Latina e del Medio Oriente, per la salute, la vita e il benessere dei popoli di questi paesi”, ha scritto la Zakharova su Telegram.