Salario minimo: Bonelli, ‘oggi lanciamo petizione salariominimosubito.it’**

MeteoWeb

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Dopo l’incontro sul salario minimo voluto dalla presidente Meloni che ha ribadito il suo no a un provvedimento di grande giustizia sociale, parte oggi una grande mobilitazione delle opposizioni. Una petizione per raccogliere firme in tutte le città d’Italia e noi di Alleanza Verdi e Sinistra daremo un grande contributo per sostenere una misura di grande giustizia sociale per dire no alla precarizzazione del lavoro e al lavoro sottopagato”. Cosí in un video pubblicato sui social il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, lanciando il sito di raccolta firme della petizione www.salariominimosubito.it.