Salario minimo: Fratoianni, ‘nelle prime ore raccolta firme risposta straordinaria’

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “La proposta per un salario minimo presentata dalle opposizioni è sul tavolo da mesi, e negli ultimi 120 giorni è stata al centro dei lavori parlamentari della commissione Lavoro di Montecitorio, mentre il governo non ha fatto altro che rimandare, trovando ogni volta una scusa diversa pur di non affrontare la questione. Questa è la verità pura e semplice: non sanno che risposta dare a milioni di persone”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“È anche per questo, per dare forza a questa proposta di legge, che serve – prosegue il leader di Si – il contributo di tutte e tutti. E la risposta degli italiani nelle prime 24 ore della raccolta firme online è stata straordinaria. Non è un caso: perché le parole ‘lavoro’ e ‘povero’ non possono stare più nella stessa frase, salario minimo subito”.

“In queste ore si sono tenute, online, riunioni straordinarie dei coordinatori regionale e dei segretari provinciali di Sinistra italiana, per organizzare a partire dal dopo Ferragosto anche la raccolta delle firme per il ‘salario minimo subito’ sui territori, nelle località turistiche e nelle feste locali di Si”, conclude Fratoianni.