Salario minimo: M5S, ‘continuiamo battaglia, al via raccolta firme’**

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – ?Anche oggi la maggioranza di governo ha mostrato al Paese il suo vero volto. Rinviare la discussione della nostra proposta di legge sul salario minimo legale, con una sospensiva che peraltro contiene al suo interno argomentazioni palesemente false, significa ignorare scientemente le condizioni in cui versano 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori. Ma mentre questa maggioranza butta la palla in tribuna, noi continuiamo a combattere la nostra battaglia nel Paese con l?obiettivo di mandare in porto una misura che 3 italiani su 4 ci chiedono a gran voce”. Lo afferma in una nota il Movimento 5 Stelle.

“Alla ripresa dei lavori parlamentari questa maggioranza non si dovrà confrontare solo con la nostra ostinata determinazione: si ritroverà sul tavolo della discussione anche tutto il sostegno delle adesioni e delle firme dei cittadini in appoggio alla nostra proposta. In queste ore metteremo a punto, insieme alle altre forze di opposizione – annuncia il Movimento guidato da Giuseppe Conte – la campagna per la raccolta delle firme?.