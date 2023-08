Salario minimo: Schlein, ‘battaglia continua, raccoglieremo le firme’**

MeteoWeb

Roma, 3 ago (Adnkronos) – “Il governo scappa sul salario minimo rinviando l?analisi della legge presentata dalle opposizioni, ma noi non ci fermiamo. Continuiamo la nostra battaglia”. Lo dice Elly Schlein.

“Ci mobiliteremo per rafforzare la nostra proposta, raccogliendo le firme dei cittadini e delle cittadine. Lo facciamo perché è una battaglia giusta e necessaria, nell’interesse di oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici povere nel nostro Paese. Perché lavoro e povero non devono più stare nella stessa frase”, spiega la segretaria del Pd.