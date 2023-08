Saronno: Molteni (Lega), ‘nuovo sequestro di armi e droga, lo Stato è presente’

MeteoWeb

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Massima attenzione al controllo del territorio e alle aree boschive. Ringrazio i carabinieri di Saronno che nei giorni scorsi, durante la perlustrazione dell?area verde compresa tra i comuni di Uboldo Cerro e Rescaldina, hanno notato, inseguito e bloccato una vettura sospetta che ha portato al sequestro di pericolose armi da fuoco, pronte all’uso, tra le quali due fucili a pompa calibro 12, una pistola semiautomatica con colpo in canna e 150 cartucce, oltre a un quantitativo di droga. L’operazione ha consentito l’arresto di soggetti particolarmente ‘pericolosi’. È il segnale che lo Stato è presente e non abbassa la guardia”. Così in una nota il sottosegretario al ministero dell’Interno e deputato della Lega, Nicola Molteni.