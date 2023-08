Senato: Zedda (Fdi), ‘Maiorino stia serena, la Corte d’appello mi definisce senatore’

MeteoWeb

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “La collega senatore Maiorino, che non era in aula ieri al momento del mio intervento, ha comunque deciso di intervenire definendo ?crociata ideologica? il mio appunto sull?appellativo ?senatore? anziché ?senatrice?, che ho rivolto al presidente di turno Centinaio. Ebbene, inviterei la collega senatore Maiorino a rileggere, se mai l’avesse già fatto, gli articoli 57 e 58 della Costituzione italiana, nonché a guardare cosa c?è scritto nel suo atto ufficiale di proclamazione ricevuto dalla Corte d?appello: nel mio c?è scritto ?proclamata senatore?. Tanto basta, alla sottoscritta, per essere chiamata tale. Invito, infine, la senatore Maiorino a stare serena anche su un altro aspetto che lei chiama in causa: grazie a Dio, e alla biologia, il mio genere non è mai stato messo in dubbio”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d?Italia Antonella Zedda.