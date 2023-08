Sicilia: Protezione civile, ‘rischio incendi e ondate di calore’

MeteoWeb

Palermo, 19 ago. (Adnkronos) – La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato l?avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per tutta la giornata di oggi. Per oggi e domani il rischio previsto di ondate di calore si attesta sul livello 2 (colore arancione), con temperature massime percepite di 36 gradi centigradi. “Continua ad essere ?media? la pericolosità di rischio incendi, con livello di ?preallerta? (colore arancione)”, dice la Protezione civile.