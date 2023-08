Spazio: Virgin Galactic completa equipaggio per primo volo turistico

MeteoWeb

Londra, 9 ago. (Adnkronos/Dpa) – Un ex olimpionico di 80 anni affetto dal morbo di Parkinson sarà uno dei tre passeggeri a bordo del primo volo di turismo spaziale della Virgin Galactic che decollerà giovedì. Jon Goodwin, di Newcastle, si unirà a Keisha Schahaff, 46 anni, e sua figlia Anastatia Mayers, 18 anni, che studia fisica ad Aberdeen, sulla VSS Unity per il viaggio nello spazio della lunghezza di 90 minuti.

Le due donne saranno le prime madre e figlia a fare un viaggio nello spazio dopo aver vinto il posto in un’estrazione a premi, mentre Goodwin si è assicurato il posto 18 anni fa dopo aver acquistato un biglietto da 250.000 dollari. Dopo il decollo alle 16 ora locale dal New Mexico negli Stati Uniti, nella nave madre VMS Eve, VSS Unity si separerà e porterà i passeggeri nello spazio sub-orbitale, dove sperimenteranno brevemente l’assenza di gravità, guardando indietro verso la Terra.

Il viaggio raccoglierà fondi per Space for Humanity, un gruppo senza scopo di lucro che cerca di inviare cittadini comuni nello spazio per dare loro una “prospettiva più ampia” sulle sfide che la Terra deve affrontare. I tre saranno affiancati dall’istruttrice astronauta Beth Moses. La missione sarà chiamata Galactic 02. A giugno la Virgin Galactic di Sir Richard Branson ha completato con successo il primo volo spaziale commerciale della compagnia, portando astronauti italiani nello spazio per condurre una serie di esperimenti scientifici.