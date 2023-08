Strage Bologna: Moretti (Pd), ‘destra al potere tenta riabilitazione passato eversivo’

MeteoWeb

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Esiste un tentativo evidente da parte della destra di rivangare un passato eversivo. Come ha detto il presidente Mattarella ‘la verità è un dovere che non si estingue’. Il punto è che il partito di Giorgia Meloni resta ambiguo sul neofascismo: quella di De Angelis non è stata una gaffe perché non è isolata, ci sono pezzi di ultradestra nelle istituzioni e nel Parlamento italiano. Il portavoce della regione Lazio non è un semplice giornalista ma è pagato da un?istituzione pubblica. Ha un dovere nei confronti delle verità storiche di questo Paese, le sue scuse non possono bastare”. Così l?eurodeputata del Pd Alessandra Moretti all’Aria che Tira Estate .