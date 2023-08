Strage Bologna: Vaccari (Pd), ‘Meloni faccia i conti con la fiamma’

MeteoWeb

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – ?È scandaloso che a 43 anni di distanza dalla strage di Bologna ancora non si conosca la piena verità sui mandanti e che si continui a negarne la matrice fascista. C’è bisogno di un rinnovato impegno delle istituzioni perché trionfi finalmente la giustizia e vengano spazzati via tutti i tentativi di insabbiamento e di depistaggio, fuori e dentro i tribunali, che anche in questi giorni sono riapparsi puntualmente. Chi, come la premier Meloni e il ministro Piantedosi, continua a parlare di atto terroristico confermano ciò che diciamo da sempre. Non hanno fatto definitivamente i conti con la fiamma che portano nel loro simbolo”. Così il segretario di presidenza della Camera e capogruppo Pd in commissione Agricoltura, Stefano Vaccari.

“Lo dimostra il fatto – aggiunge – che il governo ha respinto in aula le premesse e l?impegno di una mozione parlamentare, primo firmatario Andrea De Maria, che ho sottoscritto convintamente insieme ad altri colleghi del Pd e delle opposizioni, che sospingevano, tra l?altro, l?esecutivo a garantire per quanto di competenza lo svolgimento sereno e senza interferenze dei processi, ancora non conclusi, riguardanti la stagione stragista che ha insanguinato l’Italia e ha visto collaborare insieme neofascisti, logge massoniche segrete e agenti infedeli degli apparati di sicurezza”. Non servono generiche commissioni di inchiesta come vorrebbe la destra per allargare lo spettro delle vicende irrisolte, ma serve che i tribunali assicurino finalmente alla giustizia i colpevoli e i loro sostenitori”, conclude Vaccari.